Milan, Conti titolare contro il Lecce: una chance che Andrea non può assolutamente sbagliare

Domenica sera contro il Lecce, il terzino destro sarà Andrea Conti vista la squalifica di Davide Calabria per un turno dopo l'espulsione rimediata nell'ultimo match contro il Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport, si tratta di una grande occasione per l'ex Atalanta, il quale dovrà cercare di non sprecare questa grande chance per mettere in pericolo la titolarità di Calabria.