Milan, continua la preparazione in vista del Cagliari: oggi allenamento al mattino

Come comunicato dal Milan nel solito report post allenamento, i rossoneri ieri hanno svolto una prima parte di lavoro in palestra, con la squadra che si è concentrata sulla forza con l'ausilio degli attrezzi. L'allenamento è proseguito sul campo: prima una serie di uno contro uno, poi ulteriori esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna. La squadra di Mister Pioli, come da programma, svolgerà un allenamento questa mattina.