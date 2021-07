Milan, continuano gli allenamenti a Milanello. Theo Hernandez: "Work"

Proseguono gli allenamenti del Milan in vista della prossima stagione. Tra i rossoneri che stanno documentando il lavoro svolto a Milanello arriva anche Theo, che ha pubblicato sul proprio account Twitter due foto che lo ritraggono in azione. Tanta carica e concentrazione per il francese, che anche quest'anno sarà un punto fermo della rosa di Pioli. A confermarlo il no secco all'offerta ricevuta dal PSG, che aveva proposto 40 milioni di euro al Diavolo per il cartellino del terzino sinistro.