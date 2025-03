Milan, contro il Como tre punti e nuovo primato storico da conquistare: il dato

Milan-Como, match valido per la 29ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Meazza di Milano sabato 15 marzo, alle ore 18:00. Il Milan è imbattuto da 12 gare di Serie A contro il Como (7V, 5N), trovando la vittoria in tutte le tre sfide contro questa avversaria negli anni 2000; l’unica volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro successi di fila contro i lariani nella competizione risale al periodo tra il 1951 ed il 1952.

Tre punti e nuovo record da conquistare?

Il Milan ha ottenuto contro il Lecce il suo 1500° successo in Serie A: quella rossonera è diventata la terza formazione a raggiungere questo traguardo nella competizione. Contro il Como tre punti regalerebbero vittoria, morale e la 1501esima vittoria. Lo riporta acmilan.com.