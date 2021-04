Milan, contro il Parma il sesto gol in Serie A per Rafael Leao

Dopo un periodo difficile, tra prestazioni non proprio entusiasmanti e un problema fisico che l'ha tenuto fuori per un paio di settimane, Rafael Leao torna al gol. Il portoghese ha chiuso il match di questo pomeriggio contro il Parma con un tiro preciso a tu per tu con Sepe che non ha lasciato spazio al portiere. Il numero 17 rossonero è arrivato quindi a quota 6 gol in stagione in Serie A.