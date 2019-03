Le sfide tra Milan e Sassuolo non sono mai banali, soprattutto in termini realizzativi. I rossoneri hanno trovato il gol in dieci delle undici sfide in Serie A contro i neroverdi, segnando 22 reti in totale, per una media di due a partita. All'andata, al Mapei Stadium, la formazione di Gattuso ha realizzato 4 gol.