Senza Ibrahimovic, ai box per un problema muscolare, Stefano Pioli schiererà ancora questa sera contro il Sassuolo dal primo minuto Rafael Leao come centravanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giovane portoghese farà staffetta con Mario Mandzukic, il quale non ha ancora in 90' nelle gambe, ma la sua condizione sta nettamente migliorando.