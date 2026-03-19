Milan, contro il Torino torna Rabiot in mezzo al campo

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(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Sabato contro il Torino il Milan proverà a tornare alla vittoria dopo il ko contro la Lazio per ritrovare anche un po' di serenità dopo il caso Leao, la discussione con Pulisic e il disappunto per la sostituzione. Bisognerà infatti capire se Massimiliano Allegri deciderà di confermare la coppia d'attacco che ha creato qualche frizione all'Olimpico. A centrocampo torna Rabiot che ha scontato la giornata di squalifica ed è un recupero importante. Obiettivo tornare alla vittoria anche perché le inseguitrici insidiano e dopo la sosta ci sarà il big match col Napoli. (ANSA).