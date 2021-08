Milan, contro il Valencia è stato provato anche il 4-4-2

Non solo 4-2-3-1. Nell'amichevole contro il Valencia, Stefano Pioli ha provato dal 60' in poi anche il 4-4-2 con la coppia Giroud e Rebic davanti; non possono essere arrivate, però, troppe indicazioni da questa prova: gran parte della formazione rossonera, infatti, era sperimentale e ricca di riserve. È chiaro, comunque, che Pioli stia lavorando anche su alcune alternative tattiche.