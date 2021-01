Per la prima volta in questa Serie A, il Milan non ha trovato la via del gol. Dopo 18 partita di fila in cui la squadra di Stefano Pioli è andata a segno, contro l’Atalanta, i rossoneri non sono riusciti a siglare nemmeno una rete. Una partita storta in cui i rossoneri non hanno mai trovato il bandolo della matassa, perdendo in maniera netta.