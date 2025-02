Milan, contro l'Hellas Verona torna Musah. Chance per Terracciano in mezzo al campo?

Stasera contro l'Hellas Verona, Sergio Conceiçao farà un po' di cambi nella formazione iniziale rossonera rispetto a qualche giorno fa in Champions League contro il Feyenoord nell'andata dei playoff. Tra le novità ci sarà il rientro di Yunus Musah che ha saltato la trasferta di Rotterdam di mercoledì in quanto era squalificato. Attenzione poi anche ad un possibile chance dal primo minuto in mezzo al campo per Filippo Terracciano che potrebbe far rifiatare un po' Tijjani Reijnders.

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan-Hellas Verona, sfida valida per la 25^ giornata di Serie A che si giocherà stasera alle 20.45 a San Siro:

MILAN: (4-2-3-1) Maignan; Walkr, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez.

HELLAS VERONA (3-4-1-2) Montipò; Daniliuc, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Kastanos; Suslov, Sarr.