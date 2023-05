Milan, contro la Juve i rossoneri non perdono da due anni e mezzo

MilanNews.it

La vittoria contro la Juventus di domenica sera griffata Olivier Giroud, che ha regalato la qualificazione in Champions League al Milan, ha allungato la striscia positiva di cinque risultati utili per il Diavolo contro i bianconeri. L'ultima sconfitta contro la Juve risale infatti al gennaio 2021, i rossoneri (martoriati dagli infortuni) persero per 3-1 a San Siro. Da quel momento, questi i risultati:

09/05/2021, Juventus-Milan 0-3 (Diaz, Rebic, Tomori)

19/09/2022, Juventus-Milan 1-1 (Rebic)

23/01/2022, Milan-Juventus 0-0

08/10/2022, Milan-Juventus 2-0 (Tomori, Diaz)

29/05/2023, Juventus-Milan 0-1 (Giroud)