Milan, contro la Lazio assist di Romagnoli: è il primo passaggio chiave stagionale

Nella sfida di Coppa Italia giocata e vinta dal Milan per 4-0 contro la Lazio, Alessio Romagnoli è stato l'autore dell'assist in occasione del primo gol siglato dal Milan con Rafael Leao. Il capitano rossonero ha confezionato il suo primo passaggio decisivo della stagione, servendo per la prima volta nella propria carriera rossonera un assist in Coppa Italia. A riferilo è il sito ufficiale del Milan.