Milan-Correa, la pista è ancora viva. Ma lo stallo è tra i club

Il Milan ha in testa Angel Correa. La seconda punta dell’Atletico Madrid continua a essere un obiettivo di mercato dei rossoneri e ieri in via Aldo Rossi è andato in scena un summit molto importante tra l’agente di Correa e la dirigenza rossonera. Il Milan vuole l’argentino, lo ritiene fondamentale per l’attacco e vorrebbe schierarlo come seconda punta accanto a Piatek, anche se i rossoneri ieri hanno ufficializzato pure l’arrivo di un altro attaccante, ovvero Rafael Leao. Ma una seconda punta serve, e Correa resta il sogno della dirigenza, ma anche il desiderio del giocatore stesso. Perché ieri il suo procuratore ha ribadito al Milan che l’unico pensiero è la squadra rossonera, non il Monaco o il Tottenham, le altre formazioni che erano interessate a Correa.

Dunque tra giocatore e Milan sembra essere tutto apposto, il problema è superare lo scoglio tra i due club. Lo stallo era avvenuto già da una decina di giorni, in concomitanza con la brusca frenata di Andrè Silva con il Monaco. Il Milan continua ad offrire 40 milioni più bonus mentre l’Atletico chiede almeno 50 milioni, e da questa situazione nessuna delle due società sembra voler fare un passo indietro. Naturalmente con la vendita di un giocatore, che potrebbe essere proprio Andrè Silva, il Milan potrebbe tornare alla carica e alzare leggermente la proposta agli spagnoli. Tuttavia non è ancora stato fatto un passo in avanti in questa direzione, mentre tra Correa e il Milan sembra davvero che ci sia un’intesa si massima. Manca un mese alla fine del mercato e tutto può ancora succedere.