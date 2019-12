Milan, Corriere della Sera: "Calabria e Leao, feste e bufere social"

Grave no, evitabile sì. Il Corriere della Sera pone l’accento sulle polemiche social scaturite dopo la brutta sconfitta di Bergamo. Tre giocatori rossoneri (Kessié, Leao e Calabria) sono finiti nel mirino dei tifosi (inferociti). Colpa di "story" o "like" decisamente inopportuni, dopo una batosta come quella con l’Atalanta. Niente di clamoroso, come detto, ma i tre potevano fare più attenzione.