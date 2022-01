Milan, Corriere dello Sport: "Allarme Kessie: ha dolore all’anca"

“Allarme Kessie: ha dolore all’anca”, titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che si sofferma sulle condizioni del centrocampista ivoriano, il quale “si è fatto male in nazionale contro l’Egitto”. L’infortunio del giocatore tiene in ansia Pioli e il Milan in vista del derby con l’Inter, in programma alla ripresa del campionato. La situazione di Franck sarà valutata con attenzione al suo rientro in Italia.