Milan, Corriere dello Sport: "Ibra l'inossidabile punta al triplo colpo"

© foto di DANIELE MASCOLO

"Ibra l’inossidabile punta al triplo colpo", titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport parlando del fuoriclasse del Milan. "Zlatan corre per scudetto, Coppa Italia e qualificazioni Qatar", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi riporta le dichiarazioni rilasciate dal campione svedese a uefa.com: "Giocherò finché non vedrò qualcuno più forte di me, quindi vado ancora in campo".