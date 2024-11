Milan, countdown Bennacer: 30 giorni per tornare ad allenarsi. Fonseca ha un piano

Solo una presenza in campionato. Non è la migliore delle prospettive per Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan che è alle prese con un infortunio che lo tiene fermo ai box da inizio settembre. Al momento, spiega Il Corriere dello Sport, l'ex Empoli sta lavorando in Qatar con un preparatore dedicato per recuperare dall'infortunio al gemello mediale del polpaccio destro, una lesione di terzo grado molto grave che comporta un programma di riabilitazione nonché massima cautela.

E ancor prima, a metà settembre, un intervento chirurgico effettuato in Finlandia per la riparazione del muscolo. È stata un'odissea fin dai primi passi, che per altro non ha potuto fare nelle prime settimane post-operazione, dopodiché il primo processo di riabilitazione presso la clinica Aspetar a Doah ha cominciato a portare a dei progressi.

Fino alla svolta. Si stima che tra un mese, si legge sul quotidiano romano, Bennacer tornerà ad allenarsi a Milanello con delle sedute personalizzate, perché come detto la tipologia di infortunio predispone assoluta attenzione e nessun rischio o forzatura. Dopodiché a gennaio l'algerino classe 1997 sarà libero di essere reintegrato nel consueto gruppo di lavoro di Paulo Fonseca. Ecco, a proposito: il tecnico rossonero intende aspettarlo a braccia aperte. Perché in quel periodo ogni opzione sarà vitale per venire a capo di un calendario estremamente fitto di impegni. Nel frattempo il club rossonero medita un intervento sul mercato, perché Fofana da solo in mediana non può fare miracoli.