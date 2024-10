Milan, da domani tre giorni di riposo. Sono solo in 7 della Prima Squadra a disposizione. Lunedì la ripresa degli allenamenti

La squadra del Milan si ritroverà lunedì per un allenamento pomeridiano. Sono pochissimi, d'altronde, i calciatori della Prima Squadra a disposizione di Paulo Fonseca tra impegni delle nazionali e infortunati; al momento, il tecnico portoghese può lavorare solo conn Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Terracciano, Jimenez, Okafor ed Abraham.

IL REPORT DI OGGI

Prosegue - ha raccontato acmilan.com sul prorio sito ufficiale - l'attività dei rossoneri a Milanello, nonostante l'assenza dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Il gruppo rimasto agli ordini di Mister Fonseca continua a lavorare con intensità per mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni.

La sessione di allenamento è iniziata con una fase di attivazione muscolare, che ha visto la partecipazione dei ragazzi di Milan Futuro insieme alla prima squadra. Successivamente, le due squadre si sono affrontate in una partita di allenamento, per mantenere in condizione i giocatori rimasti a Milanello.