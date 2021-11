Milan, da oggi si comincerà a preparare la sfida di domenica al Sassuolo

Dopo la grande vittoria in Champions League contro l'Atletico Madrid, il Milan comincerà da oggi a pensare al prossimo appuntamento: domenica, alle 15:00, a San Siro arriverà il Sassuolo per il match valido per la 14esima giornata di campionato; previsto, dunque, un allenamento a Milanello: defticante per chi ha giocato a Madrid, ordinario per il resto del gruppo.