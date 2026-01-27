Milan da scudetto? Tacchinardi non crede nelle qualità dei rossoneri

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha commentato così a Pressing l'1-1 tra Roma e Milan: "Tra Roma e Milan escono più contenti i rossoneri, è un punto importante vista anche la prestazione. La Roma ha fatto di più, ma ancora una volta il Milan ha dimostrato come a Como di essere una squadra allegriana, tosta e solida. E poi se gli concedi una palla va in vantaggio. La Roma ha comunque meritato il pari".

In merito alla lotta scudetto con l'Inter, Tacchinardi ha le idee piuttosto chiare: "L'Inter continua a fare punti, la squadra più attaccante è il Milan che però non migliora il suo gioco, fa sempre una partita difensiva e poi sfrutta gli episodi. Non so se riuscirà a cambiare marcia per insidiare l'Inter, non mi sembra ancora pronto per lo scudetto".