Rabiot e Athekame entrano in diffida: tutte le decisioni del Giudice Sportivo

vedi letture

Come accade di consueto all'indomani del termine della giornata di Serie A Enilive, il Giudice Sportivo pubblica il documento ufficiale con tutte le decisioni relative a squalifiche, ammonizioni e multe relative al weekend. Terminato il 22° turno con la vittoria dell'Udinese in casa dell'Hellas Verona, è stato diffuso il comunicato di questo fine settimana che reca con sè notizie molto importanti anche per quanto riguarda il Milan, come pure il suo prossimo avversario il Bologna.

Per quanto riguarda il Milan sono state notificate le quattro ammonizioni comminate dall'arbitro Colombo nella notte dello stadio Olimpico, due in particolari hanno un peso specificico più importante: Adrien Rabiot e Zachary Athekame, con il giallo rimediato contro la Roma subiscono la quarta ammonizione del loro campionato ed entrano ufficialmente in diffida, facendo compagnia a Fofana già presente in lista da qualche turno. Lato Bologna, invece, squalificato il portiere Lukasz Skorupski che dunque salterà l'impegno di martedì prossimo. Maignan e Modric, invece, sono giunti alla quarta sanzione: al prossimo giallo entreranno anche loro nella lista dei diffidati.