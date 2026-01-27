Vi ricordate la telecronaca di Trevisani per Cavani? Ha usato lo stesso aggettivo per Maignan

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Pressing su Italia 1 su Mike Maignan: "Il Milan prende tanti tiri, ma Maignan è un mostro, è davvero una cosa impressionante".

Se il Milan è uscito domenica dall'Olimpico con un punto in tasca è certamente grazie anche alle parate di Mike Maignan, ancora una volta decisivo in questa stagione. Il portiere francese firmerà presto il suo nuovo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2031. Come riferisce il Corriere della Sera, il rinnovo del capitano milanista è cosa fatta, scenario impossibile da pronosticare solo sei mesi fa.

Dopo la gara contro la Roma, Max Allegri ha dichiarato a DAZN: "Abbiamo avuto buoni primi 7/8 minuti fatti bene, con situazioni che potevamo fare meglio: poi la Roma è uscita e abbiamo sbagliato qualche palla verticale su cui loro sono molto bravi, arrivavano prima loro sulle seconde palle. È stato bravo Maignan che ci ha tenuto in piedi. Il secondo tempo è stato diverso: abbiamo fatto meglio la fase tecnica, loro sono calati. Veniamo via con un bel risultato, fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante: guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto la Roma a distanza di 4 punti".