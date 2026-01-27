Goretzka in scadenza, sul centrocampista torna l'Atletico Madrid
Riporta Matteo Moretto che nelle ultime ore l’Atletico Madrid ha bussato nuovamente alla porta di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, è uno dei calciatori che piace anche al Milan.
Il giornalista ha raccontato che il club spagnolo nelle ultime ore ha avuto nuovi contatti con il calciatore del Bayern Monaco.
