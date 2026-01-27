Pagni precisa: "Elliott esce di scena nella gestione calcio, ma rimane in campo per la vicenda stadio"

Luca Pagni, giornalista di Repubblica, si è così espresso a Radio Rossonera sul futuro di Elliott nel Milan: “Cardinale, anche per una questione del suo portafoglio, ha deciso di non pagare cash tutto direttamente al fondo Elliott, ma ha preso in prestito dei soldi dalla stessa Elliott, pagando interessi salati, circa il 10%. Dopo poco più di due anni, ha deciso di chiudere il prestito per aprirne un altro perché gli conviene di più. Quei soldi che gli aveva dato Elliott in prestito per acquisire il Milan, li girerà, con tutta probabilità, sul progetto stadio, coinvolgendo così la stessa Elliott. Le cose sono in work in progress, ma quello che trapela è questo. Elliott esce di scena dal punto di vista della gestione calcio, questo è importante. Ma rimane in campo per la vicenda stadio, che è tutta un’altra partita. Ora che il comune ha dato il via libera, diventa un business certo”.

QUESTIONE DI GIORNI

In merito alla vicende societarie del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Comvest per Elliott: il rifinanziamento è questione di giorni". Dovrebbe essere una questione di pochi giorni, forse una settimana, e poi Manulife Comvest, piattaforma di private credit con base principale a Toronto (Canada), è pronto a sostituire il fondo Elliott come finanziatore, con RedBird che estinguerebbe così il debito nato con il vendor loan nel 2022 e che oggi, interessi compresi, ammonta a più di 550 milioni di euro.

Ma che tipo di fondo è Manulife Comvest? È una piattaforma di private credit nata dall'integrazione tra Manulife Investment Management, colosso canadese della gestione del risparmio, e Comvest Credit Partners, società statunitense attiva da oltre 25 anni nel finanziamento diretto alle imprese di medie dimensioni. Manulife è una realtà globale, presente in Nord America, Asia ed Europa, con centinaia di miliardi di dollari in gestione tra assicurazioni e asset management. Comvest, dal canto suo, ha costruito negli anni una forte reputazione nel mercato americano del credito privato; dalla loro unione è nata una piattaforma che oggi gestisce circa 18 miliardi di dollari di asset.