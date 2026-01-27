Diego Costa attacca Antonio Conte senza troppi giri di parole

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Un rapporto complicato, diventato antipatia e con gli anni guerra aperta. Diego Costa torna a parlare male di Antonio Conte, suo allenatore ai tempi del Chelsea e lo fa con un attacco al veleno: "Come persona è l'allenatore peggiore che puoi avere. È sospettoso, pensa di sapere tutto lui. È sempre arrabbiato, ha sempre il muso lungo" ha detto l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, oggi 37enne, al podcast di John Obi Mikel, suo ex compagno proprio al Chelsea. E nell'attacco spazio anche a insinuazioni personali: "Forse è una persona così amara perché non fa sesso a casa" dice il centravanti. Il giocatore, ora svincolato, precisa che non si tratta di un astio personale perché un certo malessere era diffuso in tutto lo spogliatoio: "Non è piacevole allenarsi con lui. I giocatori volevano che io tornassi, ma nessuno apprezzava il tecnico ed è per questo che non è durato a lungo".

Ma di certo nel giudizio durissimo pesa proprio l'esperienza personale di Diego Costa che Conte non riconfermò: e il giocatore torna infatti sul motivo del divorzio dal Chelsea nel 2017. "Sono andato in vacanza e gli ho mandato un messaggio (a Conte, ndr) - racconta - 'Boss, voglio sapere se conti su di me per la prossima stagione'. Lui ha risposto così: 'Diego, grazie di tutto, ma non conto su di te'. Non è normale che un allenatore non faccia affidamento sul capocannoniere della sua squadra". Un episodio che ha alimentato l'inimicizia e che Diego Costa non ha evidentemente dimenticato. (ANSA).