Inter, si ferma Barella: risentimento muscolare, niente Champions
(ANSA) - MILANO, 27 GEN - L'Inter perde Nicolò Barella quantomeno per la decisiva trasferta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista italiano infatti non sarà a disposizione del tecnico Cristian Chivu per la gara di domani in Germania e rimarrà a Milano a causa di un risentimento muscolare accusato nell'allenamento di oggi. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire quando potrà tornare in campo. (ANSA).
Pubblicità
News
Gasperini: "Se vai a Milano posso essere anche in un'altra grande metropoli. Qui ti accorgi sempre di essere a Roma"
Ultima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignandi Antonio Vitiello
Le più lette
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Rinnovo Loftus-Cheek: gli agenti dell'inglese a Milano nei prossimi giorni. E l'interesse dell'Aston Villa...
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
Andrea LongoniLa notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissima
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com