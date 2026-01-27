Altra partita, altra multa: ecco il costo totale di tutti i ritardi del Milan in stagione

Sono tantissimi gli aspetti positivi della stagione del Milan, specialmente se rapportati ai risultati della scorsa stagione: i rossoneri sono secondi in classifica, in linea con l'obiettivo prefissato, e mister Allegri ha saputo ridare verve a un gruppo che l'anno passato è apparso spesse volte scollato e poco unito. C'è però una linea di continuità con quanto accaduto l'anno scorso, se vogliamo anche ingigantito: le multe a danno del Milan per il ritardo nell'ingresso o nel rientro in campo, primo o secondo tempo non fa differenza.

Secondo i calcoli condotti da MilanNews.it, nel corso di questa stagione al Milan sono stati inflitti 73.000 euro di multe complessive: l'ultima è arrivata dopo questo weekend, nel corso della gara contro la Roma, per un totale di 15.000 euro ed è stata la più esosa. In totale il club rossonero è stato multato otto volte in campionato (totale, 65.000 euro) e una volta in Coppa Italia (8.000 euro). Nel dettaglio lo storico delle multe pagate dal Milan in questa stagione fino a questo momento:

Totale multe stagionali: 73.000 euro

SERIE A

4.000 euro, II giornata Lecce-Milan

5.000 euro, III giornata Milan-Bologna

3.000 euro, IV giornata Udinese-Milan

8.000 euro, X giornata Milan-Roma

10.000 euro, XVII giornata Milan-Hellas

10.000 euro, XX giornata Fiorentina-Milan

10.000 euro, XXI giornata Milan-Lecce

15.000 euro, XXII giornata Roma-Milan

COPPA ITALIA

8.000 euro, ottavi Lazio-Milan