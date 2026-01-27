Agresti: "L'Inter non ha vinto il campionato, ma dopo l'ultima giornata è abbastanza evidente chi lo Scudetto non potrà conquistarlo"

Stefano Agresti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sullo Scudetto: "Sia chiaro, l’Inter non ha vinto il campionato, non ancora, ci mancherebbe, ma dopo questa giornata è abbastanza evidente chi — a meno di clamorosi sconvolgimenti — lo scudetto non potrà conquistarlo: a Juve e Roma bisogna aggiungere il Napoli, spinto lontano dal vertice dai sei soli punti presi nelle ultime cinque gare. Il Milan ha sperato per dodici minuti di poter vincere di corto muso anche a Roma, invece ha subito il pareggio — quasi un paradosso — quando sembrava che avesse preso in mano una partita che nel primo tempo era stata dominata dai giallorossi. La squadra di Gasperini ha giocato e creato, ma non ha segnato, e i rossoneri hanno dato la zampata in perfetto stile Allegri. Stavolta non è bastata. È stata, questa, la partita che ha fatto cadere un po’ di tabù romanisti: i giallorossi non avevano mai pareggiato nelle ultime 35 gare, addirittura dal derby del 13 aprile, e avevano sempre perso in questo campionato contro le altre quattro formazioni di vertice.

Non è invece caduta l’imbattibilità del Milan, arrivata a ventuno gare: nessuno nei grandi campionati europei ne ha una più lunga. Ma la grande protagonista della domenica è stata la Juve, che Spalletti ha preso definitivamente in mano e ormai modella in base al suo talento e alle sue intuizioni".