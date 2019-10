Milan, dal Lecce al Lecce

Milan-Lecce, ottobre, San Siro. L'unico denominatore comune rimasto all'orizzonte di Kris è proprio il Lecce. Genoa-Lecce, agosto, Marassi. Era questo infatti lo scenario di un anno fa, l'11 agosto. Nelle amichevoli estive, i rossoblù di Ballardini non avevano brillato nei test più importanti: pareggio con lo Swansea e sconfitte contro Zenit San Pietroburgo, Magdeburgo e Montpellier.

Per l'esordio in Coppa Italia, non si poteva e non si doveva sbagliare. Ecco allora che il tecnico punta forte su Kris Piątek, l'esordiente centravanti polacco che lo aveva impressionato fin dai primi giorni del ritiro austriaco di Neustift. La risposta del bomber genoano alla fiducia riposta in lui è stata devastante: quattro gol. Ma non solo quattro gol: niente rigori, tutti su azione, quattro gol nel giro di 33 minuti, dal 4' minuto al 31' minuto del primo tempo.

Quel Genoa-Lecce è stato l'abbrivio della grande stagione della scoperta del pianeta Piątek. Una rivelazione diventata consacrazione, con le reti segnate con continuità con il Genoa in campionato prima e poi con il trasferimento al Milan nel corso del mercato di gennaio 2019. Il coro della Curva con la sua esultanza è stato coniato e vissuto con entusiasmo dai tifosi milanisti: tanti gol sia in Coppa Italia che in campionato, sia a San Siro che in trasferta, anche in maglia rossonera.

Poi, l'inizio di questa stagione. Un avvio difficile per tutta la squadra e per tutta la rosa, non solo per Kris. In ogni caso il centravanti polacco la sua lucidità la esibisce ancora, come hanno confermato i due importanti rigori messi a segno a Verona e a Torino. Ma a San Siro, Piątek non segna dallo scorso mese di maggio contro il Frosinone. Quale occasione migliore del Lecce dei tempi belli, per sbloccarsi ancora? Con tutto il rispetto per la formazione di Liverani che gioca un ottimo calcio, questo è l'auspicio dei tifosi del Milan.