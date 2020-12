Milan, dal post lockdown meglio in trasferta che in casa: gol, media punti e altri numeri

Dalla ripresa della Serie A post lockdown il Milan è l'unica squadra dei top cinque campionati europei a non aver mai perso una partita in campionato. I rossoneri hanno raccolto 57 punti (17 vittorie e 6 pareggi). Nell'ultimo periodo i ragazzi allenati da mister Pioli hanno ottenuto risultati maggiormente positivi in trasferta piuttosto che in casa, e i numeri danno ragione a questa percezione, soprattutto per quanto riguarda l'avvio della nuova stagione; il Milan infatti in questo avvio di campionato ha compiuto ben 4 rimonte, tutte a San Siro (contro Bodo/Glimt, Verona, Celtic e Parma).

SERIE A 2019/20 post lockdown

Gol segnati in casa: 18

Gol subiti in casa: 5

Punti ottenuti in casa: 5 vittorie e 1 pareggio, 16 punti

Gol segnati fuori casa: 17

Gol subiti fuori casa: 7

Punti ottenuti fuori casa: 4 vittorie e 2 pareggi, 14 punti

SERIE A 2020/21

Gol segnati in casa: 14

Gol subiti in casa: 7

Punti ottenuti in casa: 3 vittorie e 3 pareggi, 12 punti

Gol segnati fuori casa: 11

Gol subiti fuori casa: 4

Punti ottenuti fuori casa: 5 vittorie, 15 punti

Totale gol

Totale gol fatti in casa: 32

Totale gol fatti fuori casa: 28

Totale gol subiti in casa: 12

Totale gol subiti fuori casa: 11

Media punti

Media punti in casa: 2.3

Media punti fuori casa: 2.63

In Serie A quindi i rossoneri hanno un'incredibile striscia di ben 23 risultati utili consecutivi dalla ripresa del campionato. L'ultima sconfitta rimane quella dello scorso marzo a San Siro contro il Genoa. Inoltre colpiscono i numeri della fase offensiva: il Milan ora detiene per il maggior numero di match consecutivi in cui ha messo a segno due o più gol, ben tredici. Il filotto comprende tutti i match della stagione 2020/21 più gli ultimi due di quella 19/20.

IN FORMA - Anche i numeri dei singoli seguono il trand positivo. Con la doppietta di ieri sera Theo Hernandez è arrivato a tre gol stagionali, mentre Franck Kessie, a quota quattro marcature, ha già raggiunto lo score della scorsa stagione. Per non parlare di Zlatan Ibrahimovic, capocannoniere della Serie A (a pari merito con Cristiano Ronaldo) con i suoi 10 gol.