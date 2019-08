Milan, dal Real Madrid un attaccante in prestito? I nomi sono di Mariano e Jovic

Il Milan avrebbe l'opportunità di portare ingaggiare uno degli attaccanti del Real Madrid, stando a quanto riportato da bola.com, e vale a dire uno tra Mariano Diaz e Luka Jovic. I due giocatori sono considerati un surplus nella squadra di Zidane e il Milan ha una stretta relazione con il Real Madrid.

In precedenza, il Milan aveva preso in prestito da Theo Hernandez dal Real Madrid e al momento il Milan ha un solo attaccante di ruolo, Krzysztof Piatek.

I rossoneri starebbero infatti cercando di attirare un nuovo attaccante e si guarda ad Angel Correa dell'Atletico Madrid. Tuttavia, i negoziati per AC Milan e Atletico Madrid non hanno trovato un accordo, pertanto i due attaccanti del Real Madrid sono diventati un'opzione, perché possono essere portati in prestito.