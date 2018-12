Milan, dalla società dichiarazioni solo in caso di novità

In molti si aspettavano un segnale dalla società rossonero dopo l’ennesimo passo faldo del Milan, stavolta sul campo del Frosinone. Invece, nessun dirigente si è esposto nel dopo-partita. Come riporta il Corriere della Sera, in ossequio alle abitudini del gruppo Elliott - fanno sapere le fonti rossonere - ci saranno dichiarazioni solo e soltanto per comunicare novità. Insomma, la proprietà parlerà solo in caso di esonero di Gattuso.