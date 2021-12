Quasi 37 anni dopo l'esordio di papà Paolo in un Udinese-Milan del 20 gennaio 1985 -, Daniel Maldini è entrato in campo nello stadio dei friulani riuscendo ad essere anche decisivo con l'assist per la rete di Ibrahimovic. Anche in una partita negativa per i rossoneri, ci sono motivi per sorridere alla bellezza del calcio.