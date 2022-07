Milan, De Ketelaere sempre più vicino: dopo la Supercoppa ha salutato i tifosi del Club Brugge

MilanNews.it

Charles De Ketelaere è sempre più vicino al Milan. Il giovane centrocampista del Club Brugge non ha preso parte alla sfida di Supercoppa Belga vinto contro il Gent, restando in panchina per tutti i novanta minuti. A fine gara, inoltre, il classe 2001 ha festeggiato insieme ai propri compagni salutando anche il pubblico presente allo stadio, sicuramente in maniera definitiva.