Milan, decimo match di Pioli contro la Juventus: il bilancio complessivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Si giocherà questa sera Juventus-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A in programma questa sera all'Allianz Stadium di Torino. Il tecnico rossonero Stefano Pioli affronterà per la decima volta in assoluto i piemontesi. Nei precedenti da allenatore milanista, Pioli ha ottenuto tre vittorie e quattro pareggi perdendo in due sole occasioni.