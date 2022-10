Milan, defaticante per i titolari con il Chelsea. Partitella con la Primavera per il resto della squadra

MilanNews.it

Come si legge dal report dell'allenamento di oggi, la squadra ha effettuato una "Seduta defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera". Lavoro diverso per il resto della rosa, che "dopo aver fatto l'attivazione muscolare all'interno della struttura, sono usciti sul campo rialzato dove hanno iniziato l'allenamento con una serie di esercizi atletici da eseguire con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. Terminata la prima parte del lavoro, il gruppo ha disputato una partita di allenamento su campo ridotto con la formazione primavera".