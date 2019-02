Milan di rimonta: a Bergamo i rossoneri ribaltano per la quinta volta una partita di Serie A

A Bergamo, contro l’Atalanta, il Milan ha fornito una nuova dimostrazione di carattere. Nonostante lo svantaggio subito nel primo tempo, i rossoneri sono riusciti a rimettersi in carreggiata, grazie alla prima rete di Piatek, per poi passare in vantaggio con Calhanoglu e prendere il largo con la seconda rete del polacco, rimontando così l’incontro. Quella guadagnata contro i nerazzurri è la quinta rimonta del Milan in questa Serie A. Ecco le precedenti:

4a giornata, Cagliari-Milan 1-1

10a giornata, Milan-Sampdoria 3-2

14a giornata, Milan-Parma 2-1

19a giornata, Milan-SPAL 2-1