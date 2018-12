Milan, dicembre mese (spesso) complicato per Suso: un solo gol

A livello di risultati, dicembre è sempre stato un mese positivo per Suso: 6 vittorie, tra le quali spiccano la vittoria in Supercoppa Italiana a Doha contro la Juventus e il derby di Coppa Italia dello scorso anno. Per quanto riguarda l’aspetto realizzativo, però, lo spagnolo non ha mai avuto un grande feeling con l’ultimo mese dell’anno: come riporta Tuttosport, infatti, ha segnato un solo gol in gare ufficiali.