Milan, difesa d'acciaio: solo la Roma è meno battuta. I numeri
Il Milan di Massimiliano Allegri ha cambiato volto soprattutto nella difesa. Come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la difesa d'acciaio è da sempre uno dei mantra più noti del tecnico livornese: come scrive il quotidiano, "è molto probabile che la squadra che vince lo Scudetto abbia anche la miglior difesa del campionato. La storia è lì a testimoniarlo: negli ultimi 18 anni di Serie A, è capitata una sola volta (nel 2019-2020 con la Juventus di Sarri) che la squadra senza la miglior difesa del torneo vincesse il campionato".
E ancora: "Il Milan non risulta essere la difesa meno battuta del campionato: al primo posto c'è la Roma con due sole reti subiti in sei partite. Ma i rossoneri sono subito alle spalle dei giallorossi con tre gol subiti in totale, anche considerando le due gare di Coppa Italia che Modric e compagni hanno disputato contro Bari e Lecce. Tre gol concessi in otto partite totali".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan