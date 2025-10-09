Milan, difesa d'acciaio: solo la Roma è meno battuta. I numeri

Il Milan di Massimiliano Allegri ha cambiato volto soprattutto nella difesa. Come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la difesa d'acciaio è da sempre uno dei mantra più noti del tecnico livornese: come scrive il quotidiano, "è molto probabile che la squadra che vince lo Scudetto abbia anche la miglior difesa del campionato. La storia è lì a testimoniarlo: negli ultimi 18 anni di Serie A, è capitata una sola volta (nel 2019-2020 con la Juventus di Sarri) che la squadra senza la miglior difesa del torneo vincesse il campionato".

E ancora: "Il Milan non risulta essere la difesa meno battuta del campionato: al primo posto c'è la Roma con due sole reti subiti in sei partite. Ma i rossoneri sono subito alle spalle dei giallorossi con tre gol subiti in totale, anche considerando le due gare di Coppa Italia che Modric e compagni hanno disputato contro Bari e Lecce. Tre gol concessi in otto partite totali".