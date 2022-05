Milan, difesa di ferro: l'ultimo gol subito in casa in campionato è quello di mano di Udogie

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con la porta inviolata ottenuta ieri nel match contro la Fiorentina, il Milan di Stefano Pioli è giunto alla quarta partita di fila interna in campionato senza subire gol. L’ultimo gol incassato a San Siro in Serie A dal Milan risale al 25 febbraio, ossia al match contro l’Udinese. Il risultato finale fu di 1-1 e il marcatore per gli ospiti fu Destiny Udogie che batté Mike Maignan con un gol di mano.