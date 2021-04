Milan, disastro tattico all'Olimpico: si conferma l'apatia offensiva di Mandzukic

Il Milan cade rovinosamente all’Olimpico contro la Lazio perdendo 3-0 e ora rischio veramente di scivolare fuori dalla zona Champions League. Il confronto con la squadra di Simone Inzaghi è risultato impietoso principalmente dal punto di vista tattico, prima che da quello dei singoli. Il Milan ha preso imbarcate in contropiede contro una squadra che fa di questo fondamentale un punto di forza. La difesa troppo spesso è rimasta 1 contro 1 con gli attaccanti della Lazio, ed è andata sempre in difficoltà. Altro punto dolente, come riportano i colleghi di TMW, è l’apatia offensiva di Mario Mandzukic, che ha confermato di non essere in una condizione fisica accettabile. Ora la classifica preoccupa davvero perché il Milan ha dilapidato tutto il vantaggio che aveva rispetto alle dirette rivali.