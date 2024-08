Milan, diversi assenti contro la Lazio: ecco chi non ci sarà

Per la gara di questa sera del suo Milan in casa della Lazio, Paulo Fonseca dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio: come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, per la trasferta di Roma, oltre ai lungodegenti Florenzi e Sportiello, non sono stati convocati nemmeno Malick Thiaw (distorsione alla caviglia), Ismael Bennacer (gastroenterite) e Luka Jovic (lombalgia). Viste queste assenze, il tecnico portoghese ha deciso di portare in prima squadra quattro giovani del Milan Futuro che sarà impegnato domani contro il Carpi: si tratta di Davide Bartesaghi, Kevin Zeroli, Francesco Camarda e Hugo Cuenca.

DOVE VEDERE LAZIO - MILAN

Data: sabato 31 agosto 2024

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, ZONA Dazn

Web: MilanNews.it