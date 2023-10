Milan, domani a Dortmund in campo con la maglia bianca

Giorno di vigilia per il Milan che in questi istanti è in partenza verso la Germania dove domani sera alle 21 sfiderà il Borussia Dortmund in occasione della seconda giornata di Champions League. I rossoneri sfideranno i gialloneri al Signal Iduna Park e per farlo indosseranno la seconda maglia: bianca con banda verticale rossonera.