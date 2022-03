Milan, domani alle 14:30 la conferenza stampa di mister Pioli

MilanNews.it

Venerdì 4 marzo, pre vigilia di Napoli-Milan. Allo stadio Maradona, ex San Paolo, domenica sera andrà in scena uno scontro d'alta vetta: rossoneri e partenopei si trovano entrambi in vetta alla classifica a 57 punti. Decisivo ancora no, ma sarà un match molto indicativo per quanto riguarda la corsa scudetto.

A Milanello, dopo il Derby di Coppa Italia, la concentrazione è massima: anche oggi la squadra si è allenata nel centro sportivo di Carnago. Per quanto riguarda la giornata di domani invece l'appuntamento è sempre a Milanello, per la consueta conferenza stampa di mister Stefano Pioli: il tecnico rossonero parlerà alle 14:30, e come sempre i tifosi potranno rimanere aggiornati su tutte le sue dichiarazioni grazie al live testuale di MilanNews.it. Appuntamento a domani.