Ci siamo, domani sarà giornata di vigilia in casa milanista. Mercoledì sera, infatti, è in programma la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Per presentare la sfida contro i bianconeri, Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa domani alle ore 19.30 italiane, accompagnato dal capitano Alessio Romagnoli