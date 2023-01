Milan, domani Ibra non sarà a Riyad: lo svedese è rimasto a lavorare a Milanello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei giorni scorsi, si era sparsa la voce secondo cui Zlatan Ibrahmovic, ancora out per infortunio, sarebbe potuto volare a Riyad per stare vicino ai suoi compagni nella Supercoppa contro l'Inter. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, lo svedese non sarà in Arabia Saudita, ma è rimasto a lavorare a Milanello.