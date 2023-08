Milan, domani sarà svelato il third kit. Puma: "Non siete pronti"

Domani mattina, come annunciato nei giorni scorsi dal Milan, sarà svelato il third kit rossonero per la stagione 2023/2024 che si preannuncia molto particolare. La Puma, sponsor tecnico rossonero, ha pubblicato un video teaser della nuova divisa e ha scritto: "Non siete pronti per questo". Domattina tutte le immagini su MilanNews.it.