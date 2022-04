Milan, domani sera in ritiro in vista della gara contro la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il Milan domani sera si ritroverà in ritiro al centro sportivo di Milanello in attesa della gara di domenica contro la Fiorentina, in programma alle ore 15. Il clima in questi giorni era sereno ma con i giocatori concentrati che hanno goduto anche della vicinanza della dirigenza, fattore che racconta dell'unità del gruppo Milan.