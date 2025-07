Milan, domattina prevista un'altra doppia seduta di allenamento

La macchina si rimette in moto: il Milan oggi ha dato ufficialmente il via alla sua nuova stagione. Un anno in cui sarà necessario ritrovare quantomeno la Champions League e sfruttare al massimo la possibilità di non giocare le coppe europee per guadagnarsi una posizione di livello in campionato, considerando anche l'esperienza in panchina di un tecnico come Massimiliano Allegri. Oggi doppia seduta a Milanello, la seconda aperta anche al pubblico, intervallata solamente dalla conferenza stampa del tecnico.

Domani il Milan tornerà in campo ancora per due sessioni di allenamento: una al mattino e una al pomeriggio. Il tecnico rossonero e il suo staff non vogliono perdere tempo e iniziano già a caricare la squadra all'insegna delle parole d'ordine che Allegri ha ripetuto in conferenza stampa: lavoro e concretezza.